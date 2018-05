LM. Roma - Liverpool. Klopp: Moja drużyna nie przyjechała do Rzymu, by zostać w szatni

Liverpool zagra dziś w Rzymie rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów. Mimo że AS Roma przegrała na Anfield aż 2-5, to ciągle wierzy w odrobienie strat i awans do finału w Kijowie. - Przecież moi piłkarze nie zostaną w szatni. Roma będzie miała realnego przeciwnika. Przyjechaliśmy, by walczyć o swoje marzenia - mówił na przedmeczowej konferencji trener LFC Juergen Klopp.

Niemiecki szkoleniowiec szybko uciekł od tematu Zeljko Buvaca. Wieloletni asystent Kloppa opuścił Liverpool i - przynajmniej na razie - przestał być jego asystentem. Bośniackie media donoszą, że Buvac ma dostać szansę w północnym Londynie. Miałby samodzielnie objąć stery Arsenalu. - Nic nie mam do powiedzenia na ten temat. Nic więcej niż przewidział to klubowy komunikat - powiedział Klopp.

Władze LFC na razie wiele nie ujawniły. "Sprawy osobiste" - to jest jedyny sygnał z Anfield dotyczący Buvaca.

Klopp będzie musiał sobie w Rzymie radzić bez asystenta, z którym pracował ostatnie siedemnaście lat. Zaliczka z pierwszego spotkania jest spora, ale Roma znowu musi zrobić to, co z Barceloną. Do awansu "wystarczy" jej zwycięstwo 3-0.



- Nie jestem tutaj po to, by mówić o Barcelonie. Dopiero co wygrali mistrzostwo Hiszpanii, więc chyba nie są tacy najgorsi. Ale czy ktoś mówił przed rewanżem, że Roma może wygrać 3-0 lub 4-0? Nie. Nikt o tym nie mówił, dlatego to się stało. O nas ciągle mówią, że można nas pokonać 3-0 lub wyżej. My przecież wyjdziemy na boisko, Liverpool nie zostanie w szatni - mówi Klopp.

- Roma ma równie wielki sezon w Lidze Mistrzów jak my. Byłem zdziwiony, że po meczu na Anfield, gdy straciliśmy dwa gole w końcówce, widziałem ludzi, którzy wyglądali jakbyśmy przegrali. Roma miała szanse, strzelał Kevin Strootman, czy Kolarow, ale my mogliśmy strzelić nawet siedem goli. Mane i Salah mieli jeszcze kilka sytuacji. My przyjechaliśmy do Rzymu, by walczyć o swoje marzenia - dodał menedżer LFC.

