LM: Sevilla - Bayern 1-2. Lewandowski: Wiele rzeczy nie funkcjonowało

Bayern Monachium zrobił olbrzymi krok do awansu do półfinału Ligi Mistrzów, wygrywając 2-1 na wyjeździe z Sevillą w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Robert Lewandowski podkreślił jednak, że nie był to wielki mecz Bawarczyków.

- Cieszymy się z tego zwycięstwa, tym bardziej, że w ostatnich latach nie szło nam na wyjazdach w Hiszpanii. Przegrywaliśmy, brakowało nam szczęścia - mówił po meczu Lewandowski na antenie Canal Plus.

- Tym razem wygraliśmy, mimo że nie zagraliśmy rewelacyjnie. Takie przełamanie na pewno nam pomoże, także w kontekście rewanżu - dodał snajper Bayernu, który w tym meczu nie zdobył bramki.

Lewandowski nie ukrywał, że jego zespół nie rozegrał wielkiego spotkania.

- W pierwszej połowie nie stwarzaliśmy wielu sytuacji, ja też dostawałem mało piłek. Ciężko mi było poczuć grę i wejść w mecz. Czasem takie mecze się zdarzają. Ale tu wynik jest istotny - zaznaczył.

- Chcieliśmy zdobyć bramkę i wygrać na wyjeździe, żeby mieć dobrą pozycję przed rewanżem. Ten cel zrealizowaliśmy - powiedział "Lewy".

- Coś u nas nie funkcjonowało, nie mieliśmy praktycznie wrzutek. Jak zrobiliśmy jedną, to od razu strzeliliśmy bramkę. Wiele rzeczy powinno funkcjonować lepiej. Traciliśmy tempo - analizował kapitan reprezentacji Polski.

- To nie był nasz supermecz, ale wygraliśmy na wyjeździe i to pokazuje, że nawet jak nie wszystko nam wychodzi, to i tak potrafimy wygrywać - podsumował.

