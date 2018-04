LM. UEFA porównała napastników. Lewandowski wypadł blado

UEFA wzięła pod lupę najlepszych napastników półfinalistów Ligi Mistrzów. Na tle Cristiana Ronalda, Edina Dżeko i Mohameda Salaha tegoroczne wyniki Roberta Lewandowskiego nie robią oszałamiającego wrażenia.

Lewandowski zagrał w dziewięciu meczach tej edycji Ligi Mistrzów, w których strzelił pięć bramek. Jest to wynik dobry, ale jeszcze lepszymi mogą pochwalić się najlepsi strzelcy pozostałych półfinalistów LM. Cristiano Ronaldo na listę strzelców wpisywał się już aż 15 (!) razy, Salah ma na koncie osiem, a Dżeko sześć trafień.

Napastnik Bayernu wypada też najgorzej, jeśli chodzi o częstotliwość strzelanych goli. Na zdobycie jednej bramki potrzebuje średnio 155 minut, natomiast Salah i Ronaldo "zeszli" w statystyce zdecydowanie poniżej stu minut.

"Lewy" potrzebuje też zdecydowanie najwięcej okazji, by zdobyć bramkę. Podczas gdy średnio co siódmy strzał Polaka wpada do bramki, pozostali snajperzy mogą poszczyć się skutecznością w okolicach 4,5 strzału na jednego gola.

Lewandowski bryluje za to w statystyce skutecznych podań, w której prowadzi razem z Ronaldem (81 proc. celnych zagrań). Dobrze wypadają także jego osiągnięcia w LM, jeśli spojrzymy na nie w szerszym kontekście, niż tylko w obecnym sezonie. Z Ronaldem, który jest absolutnym rekordzistą pod względem strzelonych goli w LM (121 trafień!), równać się oczywiście nie może, ale w swojej kolekcji ma już 45 zdobytych goli w Champions League. Salah i Dżeko do tej pory mają ich 15.

Słynący ze swojej szybkości CR7 nie jest zawodnikiem, u którego zanotowano największą prędkość. Rekord szybkości należy do Salaha, który biegł z prędkością 33 km/h.

Ronaldo i Lewandowski najczęściej strzelają swoje gole prawą nogą, z kolei Salah i Dżeko lewą. Głową bramkarzy pokonywali jedynie snajperzy Realu i Romy, "Lewy" i Salah na takie trafienia wciąż czekają.

