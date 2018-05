Loris Karius nie może spać i wciąż rozpamiętuje koszmar z Kijowa

Choć czasu nie cofnie i żadnymi słowami nie odkupi win, to próbuje być przynajmniej fair wobec samego siebie. Loris Karuis ponownie przeprosił i starał się wytłumaczyć to, co spotkało go podczas sobotniego finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Tym razem bramkarz Liverpoolu spektakularne błędy, po których „The Reds” stracili dwa gole w przegranym 1:3 meczu, rozpamiętywał poprzez wpisy na Twitterze.

Nie może być zaskoczeniem, że 24-latek jest aktualnie najbardziej przybitą osobą w świecie futbolu. Ma ku temu konkretne powody. Najważniejszy mecz w jego karierze był też tym zdecydowanie najgorszym. Pierwszym klopsem Karius zadziwił wszystkich na Stadionie Olimpijskim w Kijowie przy golu Karima Benzemy, gdy po prostu rzucił piłkę pod nogi stojącego naprzeciwko niego Francuza. Drugi klops, może już nie tak fatalny, przypadł na gola na 3:1 dla Realu, gdy bramkarz Liverpoolu po prostu wbił piłkę do bramki po niezbyt groźnym strzale Garetha Bale’a z dystansu.

Antybohater sobotniego meczu nawet nie próbował ukrywać rozpaczy. Na murawie płakał rzewnymi łzami, po meczu podszedł w kierunku sektora zajmowanego przez kibiców „The Reds” i wymownymi gestami starał się przeprosić ich za wyrządzone krzywdy. Jak widać, specjalnie od tamtego czasu nie ochłonął, gdyż wpisy zamieszczone na jego Twitterze w niedzielę o godzinie 17, kilkanaście godzin po zakończeniu finału, także przepełnione są żalem.

„Wciąż tak naprawdę jeszcze nie spałem. Tamte sceny wciąż kręcą się w mojej głowie, znowu i znowu. Chciałbym przeprosić kolegów, fanów i cały sztab szkoleniowy. Wiem, że spaprałem tę sprawę tymi dwoma błędami i zawiodłem was” – mogliśmy przeczytać w pierwszym z postów.

„Tak jak wspominałem, chciałbym cofnąć czas, ale to nie jest możliwe. Tym gorsze jest to, że czuliśmy, że możemy pokonać Real Madryt i byliśmy cały czas w grze” – kontynuował.

“Dziękuję wszystkim niewiarygodnym fanom, którzy przybyli do Kijowa i wspierali mnie, nawet także po meczu. Nie spodziewałem się tego i jeszcze raz udowodniło mi to, jak wielką rodziną jesteśmy. Dziękuję wam niezmiernie, wrócimy silniejsi” – wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych zakończył słowami otuchy.