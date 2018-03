Manchester United-Sevilla. Mourinho: Odpadnięcie Man Utd to nic nowego

Samozwańczy tytuł "Wyjątkowego" najwidoczniej upoważnia go do zachowań wyjętych spoza kanonu nawet w momentach największych porażek w karierze. Tuż po odpadnięciu z Manchesterem United w 1/8 finału Ligi Mistrzów Jose Mourinho nie okazał krzty skruchy, co więcej, stwierdził nawet, że dla klubu z Old Trafford tak wczesne żegnanie się z Champions League to nic nowego.

Zdjęcie José Mourinho /Imago Liga Mistrzów LM: Manchester United - Sevilla FC 1-2 w 1/8 finału

Trudno stwierdzić, czy gorszy jest sam fakt tak szybkiego rozstania się "Czerwonych Diabłów" z najbardziej elitarnymi rozgrywkami świata, czy też styl, w jakim tego dokonali. Nie dość, że we wtorek przegrali z Sevillą przed własną publicznością 1-2, to też ogromne szczęście i David de Gea w bramce pozwolił im uchronić się przed kompromitacją jeszcze w pierwszej części rywalizacji, gdy na Estadio Sanchez Pizjuan jedynie bezbramkowo zremisowali.

Reklama

Niewątpliwie wśród wielu winnych tego stanu rzeczy należy upatrywać właśnie portugalskiego menedżera, którego zgubiło zachowawcze podejście do futbolu i chęć kontrolowania meczu w rywalizacji z andaluzyjskim klubem. Lecz Mourinho - jak to Mourinho - ani myślał przyznać się do błędu.

Poniekąd ukąsił też rękę, która go karmi, gdyż umniejszył znaczenie klubu w historii rozgrywek. - Siedziałem na krzesłach Old Trafford dwukrotnie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i dwukrotnie wyrzucałem Manchester z rozgrywek. Więc to dla tej drużyny nic nowego - zaskakująco przywoływał historie z 2004 i 2013 roku, gdy jako trener Porto i Realu Madryt – również w 1/8 finału - pozbawiał Manchester szans na triumf w Champions League. - Nie chcę robić z tego dramatu. Nie mamy na to czasu. Przed nami sobotni mecz i nie możemy być smutni przez dłużej niż 24 godziny. Taka już natura futbolu, to nie koniec świata - trochę asekuracyjnie starał się podkreślać prestiż sobotniego starcia w Pucharze Anglii z Brighton.

Mourinho, który przed laty w przypadku niepowodzeń szedł już na otwarte wojny ze swoimi piłkarzami, tym razem wziął ich w obronę. - Zaczęliśmy ten mecz naprawdę dobrze, ze sporą pozytywną energią. I wtedy nagle, po dziesięciu lub piętnastu minutach, Sevilla zaczęła kontrolować grę. My jednak potrafiliśmy stworzyć groźne sytuacje w pierwszej połowie, w drugą również weszliśmy nieźle. Niemniej oczywistym jest, że wyjazdowy gol zawsze zmienia kierunek, w jakim zmierza mecz - przypominał trafienie na 1-0 Wissama Ben Yeddera, które ustawiło rywalizację i praktycznie wyrzuciło United z rozgrywek.

"Wyjątkowy" swoją wyjątkowość - we wtorek mocno wątpliwą - udowodnić chciał też pod koniec, gdy próbował poniekąd zakłamywać rzeczywistość i bagatelizować fakt, że Manchester w ciągu 180 minut dwumeczu z Sevillą oddał tylko cztery celne strzały na bramkę. - To tylko statystyki. To tylko statystyki. Niczego nie żałuję. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Piłkarze zrobili wszystko, co mogli. Staraliśmy się, polegliśmy. Taki jest futbol - powtarzał jak mantrę wcześniej już użytą formułkę.