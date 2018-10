Manchester United - Valencia CF 0-0 w Lidze Mistrzów

Old Trafford dalej albo ziewa, albo gwiżdże, bo i ma ku temu bardzo poważne powody. Manchester United po raz kolejny zagrał znacząco poniżej oczekiwań i w drugiej kolejce Ligi Mistrzów bezbramkowo zremisował u siebie z Valencią.

Gdy angielskie media przestają przytaczać wypowiedzi ekspertów, którzy bez pardonu uderzają w metody pracy Jose Mourinho i ich bardzo mizerne efekty, to przypominają o tym, dlaczego "Czerwone Diabły" nie zwolnią Portugalczyka. W sumie to jeden argument - finansowy. Odszkodowanie, jakie Man Utd musiałby wypłacić swojemu obecnemu menedżerowi, miałoby wynosić nawet piętnaście milionów funtów.

Wtorkowy mecz z Valencią potwierdził, że Mourinho na Old Trafford faktycznie trzymać może już tylko niewygodny, sowity kontrakt. Ekipa gasnącego w oczach szkoleniowca, który coraz mniej zasługuje na pseudonim "The Special One", dała kolejny już w tym sezonie wątpliwej jakości spektakl. I to w dzień, gdy do "Teatru Marzeń" zawitał David Beckham.

Legendarnego pomocnika United, przesiadującego tego wtorkowego wieczoru na trybunach ukochanego stadionu, upatrzył sobie realizator transmisji. Kamery wielokrotnie pokazywały "Becksa", a jego zafrasowane oblicze idealnie oddawało przebieg spotkania. Przeciętnego i nieprzystającego do miana hitu wtorkowej serii gier.

Manchester przez lwią część regulaminowego czasu gry skutecznie usypiał swoją grą Beckhama i innych sympatyków klubu znajdujących się na trybunach Old Trafford. Do pracy wziął się dopiero w końcówce, ale wtedy było już znacząco za późno. Kąśliwy strzał Romelu Lukaku zatrzymany przez Neto czy rzut wolny Marcusa Rashforda ocierający poprzeczkę tego stanu rzeczy nie zmienił. Jedna z najbardziej zasłużonych europejskich drużyny rozczarowuje na pełnej linii i niekorzystne wyniki uzyskuje jak najbardziej zasłużenie. A z każdym kolejnym meczem gwizdy żegnające jej piłkarzy są coraz donośniejsze. Też jak najbardziej zasłużenie.

Manchester United - Valencia CF 0-0

