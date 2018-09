Mark van Bommel: Najpierw wynik, a później walczcie o koszulkę Messiego

Trener PSV Mark van Bommel jasno przedstawił priorytet swoich piłkarzy, kiedy ci zmierzą się w Lidze Mistrzów z FC Barcelona na Camp Nou we wtorek. - Jeśli osiągniemy dobry wynik, to nie obchodzi mnie, czy będą walczyć o koszulkę Messiego - stwierdził.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy odcinek Wattsów! Wideo Eurosport

Zapraszamy na relację na żywo z meczu FC Barcelona - PSV Eindhoven!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

- To się składa na profesjonalizm, zawsze trzeba być skoncentrowanym. Wiem, że będą go prosić o koszulkę, ale nie powinni tego robić w przerwie - dodał Van Bommel, w przeszłości bardzo dobry defensywny pomocnik, który grał m.in. w FC Barcelona i Bayernie Monachium.

Jeden z graczy PSV Hirving Lozano może sobie odpuścić starania o koszulkę najsłynniejszego obecnie piłkarza świata, bo kataloński klub dalej jest nim zainteresowany i niewykluczone, że Lozano niebawem na co dzień będzie trenować z Messim. Meksykanin zaimponował największym klubom dobrym występem na mundialu w Rosji.

- Dzięki Bogu zagrałem niezły turniej i wiele drużyn o mnie pytało. Agent powiedział, że Barca też pytała. Gra w przyszłości w tym klubie byłaby spełnieniem marzeń, ale teraz najważniejsze jest skupienie się na PSV i czerpanie radości z czasu spędzonego tutaj - ocenił sam zainteresowany.

Ernesto Valverde, trener Barcelony, zapowiedział, że jego zespół nie zlekceważy słabszego teoretycznie rywala. Poza PSV mistrzowie Hiszpanii zmierzą się w grupie B z mediolańskim Interem oraz Tottenhamem Hotspur.

- Nie sądzę, że to najsłabsi rywale w grupie. To młoda i dobra drużyna, która świetnie wygląda w ataku. Mają w ofensywie dużo talentu w osobach Lozano czy Stevena Bergwijna. Mamy w stosunku do PSV bardzo duży szacunek - podkreślił Valverde.

kip