MU-Sevilla. Ben Yedder napisał nową historię superdżokerów Ligi Mistrzów

Gdy wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpoczynał na ławce, nie spodziewał się, że za dwie godziny trafi na ustach wszystkich kibiców klubu. Napastnik Sevilli Wissam Ben Yedder strzelił dwa decydujące gole w starciu z Manchesterem United, choć na murawie pojawił się w 72. minucie. Dokonał tym samym tego, co nie udało się w tych rozgrywkach jeszcze żadnemu rywalowi „Czerwonych Diabłów”.

Zdjęcie Wissam Ben Yedder (na pierwszym planie) /PA Sport

Jaka historyczna statystyka stała się udziałem francuskiego snajpera z tunezyjskimi korzeniami? Otóż jest on pierwszym rezerwowym, któremu udało się zdobyć dwie bramki przeciwko 20-krotnym mistrzom Anglii w 26-letniej historii rozgrywek Champions League.

Jak sam zainteresowany na swój wielki mecz w „Teatrze Marzeń” zareagował? Był przede wszystkim pod wrażeniem tego, że jego drużyna wyeliminowała tak słynnego przeciwnika. – Wiedzieliśmy, że piłkarze United są drużyną zaprawioną w bojach i to taką, która potrafi się znakomicie przygotować do meczu pod względem taktycznym. Dlatego też radość z awansu jest większa. Musieliśmy dać z siebie wszystko, zrobiliśmy to i udało się nam przejść do kolejnej rundy. Zrealizowaliśmy nasz cel na ten mecz i możemy być z siebie dumni – wyjawił.

27-letni Ben Yedder zalicza właśnie sezon życia i to zwłaszcza w najbardziej prestiżowych rozgrywkach świata. Jak dotąd w obecnej Lidze Mistrzów uzbierał osiem goli i jest jej drugim najlepszym strzelcem, tracąc cztery trafienia do liderującego klasyfikacji Cristiana Ronalda. Jeżeli jednak Francuz podtrzyma obecną formę, to być może uda mu się przegonić nawet i portugalskiego megagwiazdora Realu Madryt.