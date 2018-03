MU-Sevilla. Klubowe legendy bez litości dla United. "To była zgraja nieznajomych"

Można podejrzewać, że słowa Rio Ferdinanda i Paula Scholesa po odpadnięciu Manchesteru Utd w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Sevillą są głosami wszystkich związanych z klubem. Byli piłkarze United nie zostawili bowiem suchej nitki na swoich następcach i zgodnie ich wtorkowy występ określili jako beznadziejny.

Zdjęcie Nemanja Matić i Eric Bailly (w tle) z Manchesteru United

Trudno się dziwić zdenerwowaniu dwóch Anglików, którzy w poprzedniej dekadzie biegali w diabelskiej czerwieni i cieszyli się z klubem z dziesiątek sukcesów. Pamiętna banda prowadzona przez Sir Aleksa Fergusona osiągała tak wiele dzięki nie tylko sporym umiejętnościom jej zawodników, ale przede wszystkim dzięki charakterowi, jakim imponowali na murawie. A obecnie "Czerwonym Diabłom" charakteru właśnie brakuje najbardziej.

I na te właśnie braki uwagę zwracał Ferdinand. - Wyglądali fatalnie, jak banda totalnych nieznajomych. Wyszli na murawę, grali nerwowo, bardzo ostrożnie, a tak w takich meczach grać się nie powinno. Wtedy musisz kontrolować przebieg wydarzeń na boisku, dać fanom trochę radości. A we wtorek Old Trafford nie miało kogo i czego dopingować - zauważył wieloletni podstawowy środkowy obrońca klubu, dziś ekspert transmitującej na Wyspach Brytyjskich Ligę Mistrzów stacji BT Sports.

Jego partnerem w studiu był niegdysiejszy partner z murawy, który również nie szczędził ostrych opinii pod adresem zawodników Jose Mourinho, a także samego portugalskiego menedżera. - Mourinho lubi grać z kontrataku. Bardzo trudno się to oglądało już w pierwszym spotkaniu, gdy Manchester remisował bezbramkowo w Sewilli. Nie było tam żadnej chęci zwycięstwa, żadnej energii, żadnej szybkości. To po prostu niewytłumaczalne. Normalne drużyny wychodzą na boisko, starają się i próbują wygrać. A piłkarze United tak nie zrobili, poszli na łatwiznę i chcieli wywieźć remis z Hiszpanii. Co im się w rewanżu, gdzie zresztą pokazali równie dużo apatii, kompletnie nie opłaciło - zauważył znakomity przed laty pomocnik.

Grę Manchesteru zdążył jeszcze spuentować Ferdinand. - Zerowe nastawienie. Letarg. Tak opisałbym podejście United to tego starcia. To oni mieli dziś atakować, a zaczęli schowani za podwójną gardą. Wyglądali jak drużyna, która nie chce wygrać i nie posiada żadnych argumentów ku temu - analizował 81-krotny reprezentant "Synów Albionu".