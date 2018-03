MU - Sevilla. Lukaku winnych kompromitacji szukał w klubowej szatni

Napastnik Manchesteru United Romelu Lukaku tuż po odpadnięciu przez klub w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Sevillą zasugerował, że winę za porażkę ponosić mogą niektórzy z jego kolegów, którzy we wtorek na murawie Old Trafford unikali piłki i obawiali się wziąć odpowiedzialność za grę drużyny.

Zdjęcie Romelu Lukaku (z prawej) /Getty Images

Gdy w 84. minucie gry rosły belgijski snajper skierował piłkę w bramce strzeżonej przez Sergio Rico, to właściwie było już zawodach. Piłkarze "Czerwonych Diabłów" przez praktycznie cały mecz bowiem grali zbyt zachowawczo, tworzyli za mało okazji, aby zmienić przebieg meczu, a wówczas musieli dołożyć jeszcze dwa kolejne gole, których oczywiście nie udało im się strzelić.

Lukaku miał więc żal do kolegów, że ci nie dali mu się wykazać w polu karnym andaluzyjskiej ekipy. - Coś było nie tak z niektórymi naszymi piłkarzami. Niektórzy zbytnio się chowali. Początkowo mogliśmy odnieść wrażenie, że będzie dobrze, bo w pierwszych minutach kontrowaliśmy przebieg spotkania, ale potem wypuściliśmy je z naszych rąk - analizował w pomeczowej rozmowie z reporterem BT Sport.

Zawodnik sprowadzony latem z Evertonu bezradnie rozkładał ręce, gdy opisywał to, co działo się wtorek w "Teatrze Marzeń". - Mieliśmy kilka okazji, nie strzeliliśmy gola, po czym oni otworzyli wynik i byliśmy w niezłych tarapatach. Potem dołożyli kolejnego i znaleźliśmy się już w kropce. Powinniśmy zaprezentować się lepiej, zwłaszcza zważywszy na to, jaką jakością dysponujemy w składzie. Powinniśmy grać dalej, ale nie gramy, bo nie byliśmy dostatecznie dobrzy - bił się w pierś przy podsumowaniu starcia z Sevillą.

24-letni Lukaku jeszcze nigdy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie miał okazji wystąpić i przynajmniej do wiosny 2019 roku nie uda mu się tej serii przerwać.