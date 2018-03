MU-Sevilla. Montella: To był mecz życia piłkarzy Sevilli

Sevilla wyeliminowała Manchester Untied w 1/8 finału Ligi Mistrzów, pokonawszy angielską drużynę na Old Trafford 2-1. Trener gości Vincenzo Montella ocenił, że jego piłkarze zagrali mecz życia.

Zdjęcie Vincenzo Montella (w garniturze) cieszy po awansie do ćwierćfinału LM /Getty Images

Pierwsze spotkanie w Sevilli zakończyło się bezbramkowym remisem i hiszpańska drużyna miała o tyle lepszą sytuację, że każdy bramkowy remis dawał jej awans. Ale zespół Vincenzo Montelli nie zamierzał kierować się minimalizmem, tylko zagrał odważnie, co zostało nagrodzone zwycięstwem po dwóch golach rezerwowego Wissama Ben Yeddera.

- Mam bardzo szczęśliwych piłkarzy, którzy mają Sevillę w duszy i sercu. Wszyscy byli fantastyczni, zagrali mecz życia. Ja też jestem szczęśliwy, że wygraliśmy na tym wyjątkowym stadionie i jesteśmy w ćwierćfinale pierwszy raz od 60 lat - powiedział szkoleniowiec Sevilli.

- Choć nie stworzyliśmy zbyt wielu okazji w pierwszej połowie, zagraliśmy dobrze. Miałem wrażenie, że kontrolowaliśmy to, co się dzieje, dzięki mądrej wymianie podań i nie daliśmy im zbyt wielu okazji na zbliżenie się pod naszą bramkę - ocenił Montella.

- Jestem zadowolony, że Ben Yedder odwrócił losy i to on zrobił różnicę. Był kluczowy i dobrze wykończył obie sytuacje - dodał.

Manchester United po trafieniach Francuza z 74. i 78. minuty potrzebował aż trzech goli do wyeliminowania Sevilli. Oba zespoły przed wtorkowym meczem zagrały zupełnie inne mecze w rodzimych ligach. United pokonał 2-1 w prestiżowym spotkaniu Liverpool, a Sevilla po słabej postawie uległa Valencii 0-2.

- Z Valencią ryzykowaliśmy i zapłaciliśmy porażką. Dziś byliśmy za to efektywni i to był zupełnie inny styl gry. O następnym rywalu nie myślę, nie obchodzi mnie czy będzie to włoski przeciwnik. Po prostu cieszę się tą chwilą - mówił Vincenzo Montella.



kip