​Najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów. Messi bliżej Ronalda

Argentyńczyk Lionel Messi strzelił dla Barcelony trzy gole we wtorkowym meczu z PSV Eindhoven (4-0) w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2018/19 i do 17 bramek zmniejszył stratę do Cristiana Ronalda, który jest pod tym względem rekordzistą.

33-letni Portugalczyk będzie miał okazję poprawić dorobek w środę, gdy Juventus zmierzy się na wyjeździe z Valencią.

Najskuteczniejszym Polakiem jest Robert Lewandowski. Dotychczas w Champions League trafił do siatki 45 razy i zajmuje 10. miejsce w zestawieniu. Jego Bayern Monachium w środę zagra na wyjeździe z Benfiką Lizbona.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 120 bramek

2. Lionel Messi* 103

3. Raul Gonzalez 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

. Karim Benzema* 56

6. Thierry Henry 50

7. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimović* 48

9. Filippo Inzaghi 46

10. Robert Lewandowski* 45