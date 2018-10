Ogromne zarobki Realu Madryt w Lidze Mistrzów

Europejska Federacja Piłki Nożnej (UEFA) przedstawiła w czwartek raport dotyczący zarobków klubów za udział w Lidze Mistrzów i Lidze Europy w sezonie 2017/2018. Najwięcej, gdyż prawie 90 milionów euro, zarobił oczywiście Real Madryt, który w maju po raz trzeci z rzędu zdobył Puchar Europy.

W finale tych rozgrywek "Królewscy" pokonali 3-1 Liverpool, a z majowego finału rozegranego w Kijowie zapamiętany zostanie zarówno gol przewrotką strzelony przez Garetha Bale'a, jak i dwa kompromitujące błędy ówczesnego bramkarza "The Reds" Lorisa Kariusa.

Za zwycięstwo w finale Real zainkasował 15,5 miliona euro, co zwiększyło łączną sumę wygranych nagród do ponad 88 milionów. Z kolei Liverpool otrzymał 11 milionów za udział w finałowym spotkaniu, a księgowi klubu z Anfield Road mogli dopisać po stronie zysków za całe rozgrywki aż 81 milionów euro.

W rozgrywkach Ligi Europy również triumfował klub ze stolicy Hiszpanii. Atletico otrzymało za swój wyczyn 16 milionów euro, co jest sumą o siedem milionów niższą od pokonanego w finale Olympique Marsylia. Spowodowane było to jednak tym, że "Los Colchoneros" do rywalizacji dołączyli na wiosnę. Wcześniej zarabiali w fazie grupowej Ligi Mistrzów i chociaż zaskakująco szybko się z nią pożegnali, to za swoja starania i tak otrzymali prawie 32 miliony.

Łącznie za cały sezon 2017/2018 UEFA wypłaciła uczestnikom Ligi Mistrzów 1,40 miliarda euro, z kolei kluby rywalizujące w Lidze Europy otrzymały 428 milionów.