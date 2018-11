Paul Pogba odpowiada na pytanie o powrót do Juventusu: Kto wie

Środowy szlagier Ligi Mistrzów był dla Paula Pogby jedyny w swoim rodzaju. Wraz z kolegami Manchesteru United zawitał do Turynu, gdzie zmierzył się z... byłymi kolegami z Juventusu. Choć Francuz cieszył się z wywalczonego w ostatnich minutach zwycięstwa 2-1, to radości nie okazywał. Ze względu na szacunek dla ekipy, która go wychowała. Ekipy, dla której być może jeszcze zagra.

25-latek został przyjęty jak na zasłużoną postać Juventusu przystało. Z ciepłem i uśmiechem, które - czy to kibiców, czy zawodników – odwzajemniał.



– Bardzo się cieszę z wygranej, dla nas, dla naszej drużyny była może najistotniejszą w całym obecnym sezonie. Fani przyjęli mnie znakomicie i doceniam to. Zagraliśmy dziś z mocną drużyną, najważniejsze więc, że wracamy do domu z kompletem punktów – opowiadał na gorąco dla telewizji BT Sport.

W rozmowie ze Sky Sport Italia historię miłości do Juventusu, we wcześniej wymienionym wywiadzie jedynie napomkniętą, znacząco ubarwił. I nie wykluczał przy tym przyszłości, którą co jakiś czas próbują napisać włoskie i angielskie media. W niej Pogba ponownie przywdziewałby koszulkę w biało-czarne paski.

– Nie cieszyłem się z gola na 2-1, bo byłoby to dziwne. Tyle znanych mi twarzy, a ja miałbym paradować z uśmiechniętą buzią? Czy możliwy jest mój powrót na ten stadion, ale już na stałe? Kto wie. Teraz jestem piłkarzem United i cudownie było znowu tutaj zagrać. Tęsknię za Turynem, za kibicami, za włoską piłką – głaskał ego wszystkich związanych z mistrzami Włoch, wlewając przy tym sporo niepewności w serca tych, którzy sprzyjają „Czerwonym Diabłom”.