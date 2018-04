Pep Guardiola: Nie wiem, za co wyrzucił mnie sędzia

Ten wieczór na Etihad Stadium na długo zostanie w pamięci katalońskiego menedżera. Prowadzony przez niego Manchester City przegrał z Liverpoolem 1-2 i odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pep Guardiola w przerwie został odesłany przez sędziego na trybuny. – Byłem dla niego miły. Nie obraziłem go – komentował po meczu.

W pierwszym spotkaniu w tej parze na Anfield Liverpool wygrał 3-0, ale wydawało się, że ta strata jest możliwa do odrobienia przez zawodników City.

Gospodarze, którzy ostatnio przegrali także w Premier League z Manchesterem United 2-3, zaczęli znakomicie. Już po dwóch minutach prowadzili po golu Gabriela Jesusa. W 41. minucie sędzia Antonio Miguel Mateu Lahoz nie uznał bramki prawidłowo zdobytej przez Leroya Sane. Po zmianie stron gola dla gości strzelił niezawodny w tym sezonie Mohamed Salah, a potem gospodarzy dobił jeszcze Firmino.

W drugiej części meczu piłkarze City musieli radzić sobie bez Guardioli. Trener został odesłany na trybuny po rozmowie z Lahozem w przerwie.

- Nic złego mu nie powiedziałem. Byłem miły, nie obraziłem mu. Okazało się, że mam rację. Ten arbiter to wyjątkowy człowiek, lubi być inny i specjalny. Stwierdziłem tylko, że był gol po strzale Sane. Właśnie dlatego wyrzucił mnie na trybuny – komentował Guardiola.

- Mecz mógłby być inny, gdyby uznał naszą bramkę na 2-0. Byłaby różnica, gdyby gol Salaha na Anfield ze spalonego nie został uznany. To jest rywalizacja, w której zespoły są bardzo wyrównane i wpływ decyzji sędziego jest niezwykle istotny. W przyszłym sezonie spróbujemy ponownie. Wielkie gratulacje dla Liverpoolu. Mam nadzieję, że dobrze będzie reprezentować Anglię w półfinale. Za nami dziesięć niesamowitych miesięcy. Musimy teraz odbudować się mentalnie na sześć ostatnich spotkań ligowych. To, co robiliśmy ostatnio było niesamowite. Teraz jednak musimy podejść z szacunkiem do każdego kolejnego starcia – dodał.

Drużyna z Etihad Stadium pewnie prowadzi w tabeli Premier League.



