Prezes Bartomeu po bolesnej porażce Dumy Katalonii: "Jest mi przykro"

Media i kibice w Hiszpanii są w szoku. Chyba nikt nie spodziewał się, że FC Barcelona, która tak pewnie zmierza do tytułu w Primera Division odpadnie z Ligi Mistrzów. Podopieczni Ernersto Valverde we wtorek przegrali z AS Roma 0-3 i odpadli w ćwierćfinale. W pierwszym starciu zwyciężyli u siebie 4-1. – Rzymianie byli od nas lepsi – przyznał prezydent klubu z Camp Nou Josep Maria Bartomeu.

Zdjęcie Prezydent Barcelonu Jose Bartomeu. /SID

Przed rokiem FC Barcelona w niesamowity sposób odrobiła straty w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na wyjeździe przegrała z PSG 0-4, by na Camp Nou wygrać 6-1. Teraz los nie okazał się dla niej tak sprzyjający.

- Jest mi naprawdę przykro. Przepraszam. Roma była od nas lepszym zespołem. Piłkarze gospodarzy wierzyli w sukces i pokazali, że kiedy próbujesz, możesz osiągnąć założone cele. Oczywiście ta porażka będzie nas boli, ale mamy przed sobą jeszcze kilka ważnych spotkań. Zawodnicy na pewno się odbudują. Ten zespół jest zawsze przygotowany, aby walczyć i wygrywać na wielu frontach. I nieważne, kto jest trenerem. Czy Ernesto Valverde czy ktoś inny. Chcemy za każdym razem zdobywać wszystkie możliwe trofea, ale tym razem jednego z nich się nie uda - powiedział prezydent FC Barcelona Josep Maria Bartomeu.

We wtorek bramki dla gospodarzy zdobywali Edin Dżeko, Daniele De Rossi oraz Kostas Manolas. Goście byli bezsilni.

W piątek po losowaniu w samo południe okaże się, z kim AS Roma zagra w półfinale.

Krzysztof Srogosz