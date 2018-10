PSG - Napoli 2-2. Spięcie Tuchela z dziennikarzem. "Nie jesteśmy w restauracji"

W środę Paris Saint-Germain ponownie straciło punkty w Lidze Mistrzów, przez co na Parc des Princes atmosfera zrobiła się gęsta. Na konferencji prasowej po remisie z Napoli 2-2 (0-1) nerwy puściły trenerowi Thomasowi Tuchelowi, który wdał się w, jak sam to określił, co najmniej dziwną rozmowę z jednym z dziennikarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thomas Tuchel po meczu PSG – Napoli w Lidze Mistrzów. Wideo © 2018 Associated Press

Po trzech kolejkach fazy grupowej PSG jest dopiero trzecie. Do prowadzącego Liverpoolu traci dwa punkty, do drugiego Napoli jeden. A sytuacja mistrzów Francji byłaby jeszcze gorsza, gdyby w trzeciej minucie doliczonego czasu Angel Di Maria nie strzelił gola na wagę remisu.

Reklama

- Rozmawialiśmy na ten temat już we wtorek. Powiedziałeś mi, że jesteśmy faworytem, na co ja odparłem na to, że nie. Musisz mi uwierzyć, bo taka jest prawda - zwrócił się do dziennikarza trener Paris Saint-Germain.

- A co z setkami milionów euro, które zainwestowaliście, żeby wygrać Ligę Mistrzów? Nie jest dziwne mówić, że nie jesteście faworytami? - dopytywał żurnalista, który natychmiast został skontrowany.

- Wow, czyli to jest twój argument... Nasza rozmowa też jest trochę dziwna. Nie jesteśmy w restauracji! - stwierdził Tuchel, nie chcąc kontynuować wątku.

Liga Mistrzów: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz