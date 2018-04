Real - Bayern. Arjen Robben nie zagra w rewanżu

Fatalna informacja dla fanów Bayernu Monachium przed rewanżem w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt! Arjen Robben nie zdążył wyleczył urazu i nie wystąpi w Madrycie.

Starcie w Madrycie o wielki finał już we wtorek (godz. 20.45).

Robben, podobnie jak Jerome Boateng, odniósł kontuzję w środę, gdy "Królewscy" wygrali w Monachium 2-1. U obu do urazów doszło bez udziału rywali. Boateng w obecnym sezonie już nie zagra, ale być może zdąży wykurować się na mundial.

Trener Bayernu Jupp Heynckes jeszcze w sobotę miał nadzieję, że Robben, skarżący się na ból w pachwinie, będzie mógł wystąpić w Madrycie.

Holender jednak nie czuje się dobrze i w niedzielę nie mógł trenować. Po południu zapadła decyzja, że nie poleci na mecz rewanżowy.

To duża strata dla Bawarczyków, bo 34-letni skrzydłowy jest w dobrej formie i nieszablonowymi rajdami może odwrócić losy meczu. Wszystko wskazuje na to, że na prawym skrzydle zastąpi go Thomas Mueller, dla którego nie jest to ulubiona pozycja.

