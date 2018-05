Real-Bayern: Manuel Neuer potrzebny od zaraz

Piłkarze Realu Madryt i Bayernu Monachium we wtorkowy wieczór wynagrodzili nam lekko rozczarowujący pierwszy mecz półfinału sprzed tygodnia. Poziom widowiska na Santiago Bernabeu trzeba umieścić gdzieś pomiędzy "kosmicznym" i "galaktycznym", zatem wielka szkoda, że mógł awansować tylko jeden zespół. O zwycięskim dla "Królewskich" remisie 2-2 rozstrzygnął m.in. brak Manuela Neuera w bramce gości.

Różne pomysły Heynckesa i Zidane’a

Obaj trenerzy mieli diametralnie różne pomysły taktyczne na wtorkowe spotkanie. Szkoleniowiec Realu Zinedine Zidane zdecydował się na trójkę środkowych pomocników i Marcosa Asensio ustawionego za duetem Ronaldo-Benzema. Z kolei Jupp Heynckes ewidentnie nastawił zespół na grę skrzydłami, gdzie ofensywni boczni obrońcy Kimmich i Alaba mieli wspomagać skrzydłowych. To powodowało, że szeroko grający Bayern wykorzystywał przewagę liczebną przy liniach bocznych. Już w trzeciej minucie przyniosło to bramkowy efekt za sprawą dośrodkowania Muellera i strzału Kimmicha.

28 podań doprowadziło do gola

Wspólna gra Kovaczicia, Modricia i Kroosa powodowała z kolei, że „Królewscy” mieli w środku pola trzech piłkarzy fantastycznie operujących piłką. Nie mogło zatem dziwić, że w 11. minucie gospodarze strzelili gola, którego poprzedziło wykonanie 28 celnych podań. Autorem ostatniego był Marcelo, który dokładnie dośrodkował na głowę Benzemy, a Francuz doprowadził do wyrównania.

Bayern zatęsknił za Neuerem

Przez prawie cały sezon Bawarczycy radzili sobie bez kontuzjowanego Manuela Neuera. W Niemczech ich przewaga była tak wielka, że brak tego wybitnego bramkarza nie miał żadnego znaczenia. Na poziomie półfinału Ligi Mistrzów poziom jest już jednak tak wyrównany, że jeden błąd może okazać się decydujący o awansie, lub jego braku. Taki też popełnił w pierwszej minucie drugiej połowy Sven Ulreich, który… nawet ciężko jest napisać, co chciał zrobić, ale w efekcie przepuścił wycofaną przez Tolisso piłkę. Wykorzystał to czujny i ciężko pracujący bez piłki Benzema.

Szafa pancerna o gracji baletnicy

O ile do wyjść ofensywnych Matsa Hummelsa zdążyliśmy się przez lata przyzwyczaić, to podobna akcja Niklasa Suele mogła trochę zaskoczyć co poniektórych widzów. Zbudowany jak szafa pancerna obrońca w Bayernu w 63. minucie ruszył prawym skrzydłem do przodu i swoją akcję zakończył dokładnym dośrodkowaniem. Na gola zamienił je James Rodriguez, któremu przy takim poziomie zaangażowania i adrenaliny udało się powstrzymać od świętowania wyrównującego trafienia.

"Stop blocking everything"

O ile obrońcy Bayernu imponowali gracją w wyprowadzaniu piłki, to Sergio Ramos i Raphael Varane skoncentrowali się we wtorkowy wieczór głównie na obronie własnego pola karnego. Imponował w tym szczególnie Hiszpan, który nie tylko wyłączył z gry Roberta Lewandowskiego, ale również wielokrotnie blokował strzały rywali. Gdzieś w trakcie drugiej połowie poskarżył się na to nawet Twitter Bawarczyków.

Bayernowi zabrakło mocy z ławki

Pomimo ofensywy na wielką skalę Bayernowi nie udało się strzelić trzeciego gola, który przechyliłby szalę w dwumeczu na ich korzyść. Juppowi Heynckesowi i jego piłkarzom na pewno osiągnięcia tego nie ułatwiły pustki na ławce rezerwowych. Przy kontuzjach Kingsleya Comana i Arjena Robbena z piłkarzy ofensywnych Bawarczycy mieli na niej tylko Sandro Wagnera. Biedę gości uwidoczniło wprowadzenie w 83. minucie Javiego Martineza, który został ustawiony znacznie wyżej niż zwykle, a jego wzrost miał przydać się w walce o górne piłki w polu karnym.

Owacja na stojąco

Czegokolwiek byśmy nie napisali o poziomie wtorkowego spotkania, to nie odda to spektaklu, który zafundowali nam piłkarze obu drużyn. Niestety awansować mogła tylko jedna z nich, a po raz trzeci w ostatnich pięciu latach to Real znalazł w fazie pucharowej sposób na Bayern. Bawarczycy mogą zresztą mówić o kompleksie hiszpańskich drużyn, gdyż w pozostałych dwóch przypadkach eliminowały ich Atletico i FC Barcelona.

Wojciech Malinowski