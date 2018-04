Real - Bayern. Zidane apeluje: Zróbcie najgłośniejszy doping w historii Santiago Bernabeu

Zinedine Zidane po ligowym spotkaniu Realu Madryt z CD Leganes (2-1) poprosił fanów o głośny doping w czasie wtorkowego rewanżu z Bayernem Monachium w półfinale LM. - Kibice wiedzą, że to dla nas mecz sezonu. Chcemy, aby byli z nami od pierwszej do ostatniej minuty – powiedział Francuz.

Przed batalią z Bawarczykami obrońcy trofeum są w bardzo dobrej sytuacji. Wygrana w Monachium 2-1 stawia ich w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Co prawda w ćwierćfinale mogliśmy oglądać niesamowity zwrot akcji, gdzie Juventus był bliski wyeliminowania „Los Blancos”, jednak ostatecznie to Hiszpanie walczą o finał.

Statystyki działają na korzyść Realu, który grając w europejskich pucharach, siedmiokrotnie notował zwycięstwo 2-1 w pierwszym meczu wyjazdowym i za każdym razem awansował do kolejnej rundy. W całej historii najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie tylko raz doszło do przypadku, gdzie drużyna przegrała pierwszy półfinał na swoim stadionie i mimo to była w stanie wywalczyć awans. Tym zespołem był Ajax Amsterdam, który w sezonie 1995/96 przegrał pierwszy pojedynek z Panathinaikosem 0-1, lecz w drugim, w Atenach wygrał 3-0 i tym samym awansował do finału.

W pierwszym starciu z mistrzem Niemiec hiszpański gigant pokazał to, czego zabrakło w rewanżu ze „Starą Damą” – skuteczność. W Monachium goście stworzyli jedynie dwie sytuacje bramkowe i obie zamienili na gole. Z kolei Robert Lewandowski z kolegami z Bayernu mieli inicjatywę, lecz nie potrafili przełożyć tego na gole, poza Joshuą Kimmichem. Inna sprawa, że sędziowie nie odgwizdali dla nich przynajmniej jednego, wydaje się, w pełni słusznego rzutu karnego, co mogłoby mieć duże znaczenie w tej rywalizacji.

Po straceniu szans na obronę krajowego mistrzostwa i odpadnięciu z Pucharu Króla piłkarzom „Królewskich” zostały do rozegrania zaledwie dwa bardzo ważne mecze, by to, co jeszcze trzy miesiące temu wydawało się mało możliwe, stało się rzeczywistością. Trzeba wyeliminować Bayern i w finałowym spotkaniu w Kijowie pokonać przeciwnika z pary – Liverpool/AS Roma, by sezon zaliczyć do udanych.

Zinedine Zidane doskonale zdaje sobie sprawę z wagi najbliższego starcia i wezwał kibiców, którzy szczelnie wypełnią Santiago Bernabeu do dużego wsparcia. - Będziemy musieli pokazać ogromną wydajność, więc proszę fanów, by wytworzyli więcej hałasu niż kiedykolwiek wcześniej w historii klubu, ponieważ będziemy ich potrzebować, aby dostać się do finału. Kibice wiedzą, że to dla nas mecz sezonu. Chcemy, aby byli z nami od pierwszej do ostatniej minuty – wzywa do mobilizacji szkoleniowiec gospodarzy.

- Jesteśmy przygotowani i jesteśmy zdeterminowani. Będziemy musieli grać tak, jak nigdy przedtem w tym roku: potrzebujemy koncentracji, determinacji i zaangażowania, aby wygrać. Musimy zrobić wszystko, co tylko można wymyślić w piłce nożnej i dać z siebie wszystko, by osiągnąć nasz cel, którym jest dotarcie do finału – mówił Zidane.

Na arbitra głównego wtorkowego hitu wyznaczono Cuneyta Cakira, który ma duże doświadczenie w prowadzeniu meczów o najwyższą stawkę. Turek gwizdał m.in. finał Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barcelona a Juventusem Turyn w sezonie 2014/15. Pracował również przy półfinale MŚ na poprzednim mundialu w spotkaniu Holandia – Argentyna.

