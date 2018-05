Real - Liverpool. Ramadan wpłynie na grę trójki ważnych graczy LFC w finale?

Obrzęd religijny będzie kluczowy dla przebiegu finału Ligi Mistrzów? Wiele wskazuje na to, że Mohamed Salah, Sadio Mane oraz Emre Can będą na ostrej diecie w czasie najważniejszego meczu sezonu. 26 maja przypada w środku ramadanu, podczas którego muzułmanie nie mogą jeść ani pić wody od świtu do zmierzchu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah. Ojciec sukcesu Liverpoolu jest jeden. Wideo Eurosport

Trójka kluczowych piłkarzy LFC - Mohamed Salah, Sadio Mane oraz Emre Can to praktykujący muzułmanie, dla których ramadan jest jednym z pięciu filarów wiary. Podczas trwania dziewiątego miesiąca kalendarza muzułmańskiego wyznawcom islamu od świtu do zmierzchu nie wolno jeść, pić wody, palić tytoniu oraz uprawiać seksu.

Reklama

Dla trójki ważnych graczy "The Reds" oznaczałoby to, że pierwszy posiłek dnia mogliby zjeść dopiero... około godzinę przed rozpoczęciem finału LM. Co więcej, finał 26 maja przypada w samym środku ramadanu, który w tym roku trwa od 15 maja do 14 czerwca.

Salah wspominał, że podczas gry w Chelsea przestrzeganie postu było dla niego bardzo uciążliwe.

- Mieliśmy po dwa treningi dziennie, a ja nie mogłem pić wody do późnych godzin wieczornych. W niektóre dni było naprawdę upalnie - przyznaje na łamach "Daily Mail".

Salah w tym sezonie zdobył już 43 bramki na wszystkich frontach i jest absolutnym objawieniem Premier League i LM. Mane ma na koncie 19 trafień, z czego aż dziewięć w rozgrywkach Champions League. Can od połowy marca leczy kontuzję, ale według lekarzy może być gotowy do gry na majowy finał.

WG

Liga Mistrzów: drabinka, strzelcy, terminarz