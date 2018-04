Real Madryt. Asensio: Jako dzieciak miałem plakat "Zizou"

W Madrycie wciąż liczą, że gwiazda Marco Asensio rozbłyśnie pełnym blaskiem. Dostający coraz więcej szans od trenera ofensywny pomocnik przyznał, że będąc jeszcze dzieckiem nad łóżkiem miał plakat Zinedine’a Zidane’a. Chyba nie da się w lepszy sposób zyskać zaufania od Francuza.

Marco Asensio na Santiago Bernabeu trafił w 2014 r. z Realu Mallorca. Przez ostatnie 12 miesięcy pracował mocno na swoją pozycję. Coraz częściej dostawał szanse od szkoleniowca i udało mu się zaskarbić sympatię francuskiego menedżera „Los Blancos”.

- Jako dziecko miałem plakat Zinedine’a Zidane’a nad łóżkiem. On był moim idolem. Jego gra była elegancka, a talent ogromny. Miał wszystko, co kocham u piłkarzy i pokazywał to na murawie - powiedział w wywiadzie 22-letni pomocnik.

- Przeciwko PSG i Juventusowi Turyn pokazaliśmy, że jesteśmy tą samą drużyną, co w ubiegłym sezonie. Wróciliśmy na poziom, mogący zapewnić nam postawione przed startem rozgrywek cele - ocenił Asensio.

Młody zawodnik „Królewskich” odniósł się też do swojego rozwoju. - Zmieniłem styl gry. Chciałem się rozwinąć i teraz jest to bardziej naturalne. Pozwalam sobie na więcej improwizacji i zaskoczenia rywali - przyznał.

- Mistrzostwa świata? Hiszpanie mają wielu znakomitych piłkarzy i świetnego trenera. Liczę, że zaprezentujemy się z bardzo dobrej strony w Rosji - zapowiedział dziesięciokrotny reprezentant „La Furia Roja”.

W środę Real zmierzy się z "Juve" w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W Turynie piłkarze Zidane'a wygrali 3-0.

