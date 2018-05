Real Madryt - Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów NA ŻYWO

Real Madryt podejmuje Bayern Monachium w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec przystępują do rewanżu w trudnej sytuacji. W pierwszym meczu przegrali u siebie 1-2. Czy Robert Lewandowski i spółka odrobią stratę? Eurosport.interia.pl zaprasza na relację na żywo!

Sytuacja Bawarczyków jest nie do pozazdroszczenia również dlatego, że grają w Madrycie poważnie osłabieni. Do końca sezonu wykluczeni są Arturo Vidal i Jerome Boateng. W pierwszym meczu urazu doznał też Arjen Robben i nie poleciał do Madrytu.

Przed rokiem w ćwierćfinale Bayern również uległ u siebie Realowi Madryt 1-2. W rewanżu doprowadził do dogrywki, również za sprawą Roberta Lewandowskiego, który strzelił jedną z bramek. W dogrywce jednak hiszpański zespół strzelił trzy gole i ostatecznie wygrał 4-2.



W drugim półfinale AS Roma podejmie w środę Liverpool, który wygrał w pierwszym meczu aż 5-2.

