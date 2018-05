Real Madryt gra po to, aby uciszać krytyków w Lidze Mistrzów

Przygotowania do sobotniego finału Ligi Mistrzów między Liverpool FC i Realem Madryt idą pełną parą. Także medialną. Sergio Ramos w wywiadzie dla radia COPE wyznał, że krytyka, z jaką piłkarze klubu spotkali się w tym sezonie, tylko nakręcała ich do lepszej gry w meczach o najwyższą stawkę i że dzięki temu mogli skutecznie zamknąć usta malkontentom.

Tylko rozgrywki, w których "Królewscy" bronią trofeum zdobytego rok i dwa lata temu, mogły uratować ich sezon. I jak na razie dużo wskazuje na to, że uratują. Real jest jeden mecz od już trzyletniej dominacji w Europie, i to pomimo tego, że na krajowym podwórku rozczarowywał notorycznie. W lidze stracił do mistrza z Barcelony aż siedemnaście punktów, natomiast w Pucharze Króla odpadł z Leganes już w styczniowych ćwierćfinałach.

Z drugiej strony gdy przychodziło do naprawdę poważnych spotkań, to "Los Blancos" wywiązywali się ze swojego zadania bez zarzutu. Po drodze do finału Ligi Mistrzów pokonali mistrza kolejno Francji, Włoch i Niemiec, czyli PSG, Juventus i Bayern Monachium. Przed decydującym meczem kapitan zespołu może więc wygodnie się rozsiąść i z uśmiechem na ustach przypominać wszystkie niepochlebne opinie, z jakimi musiał się wspólnie z kolegami przez cały sezon spotykać.

- Było dużo braku szacunku przez ostatni rok wokół nas. Ale my wiemy, jak żyć w dwóch różnych światach. Tym przepełnionym pochwałami, ale też tym kipiącym krytyką - zauważył symbolicznie stoper na antenie hiszpańskiego radia. - Wiedzieliśmy, że napotkamy trudnych rywali, których traktowano za każdym razem jako faworytów pary, lecz my regularnie wyprowadzaliśmy wszystkich z błędu. Teraz mówi się o tym, że Liverpool bardziej potrzebuje i bardziej pragnie sukcesu w Europie od nas, ale my mamy wielką chęć na to, aby przejść do historii i wygrać trzeci raz z rzędu. Ja do tego meczu podchodzę jak do pierwszego finału Ligi Mistrzów w karierze. Z tą samą energią i z tym samym ciśnieniem - zapewnił o ciągłym głodzie wygranych.