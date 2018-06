Real Madryt - Liverpool 3-1. Roberto Firmino: Ramos to idiota

Roberto Firmino, pomocnik Liverpoolu, zaatakował Sergio Ramosa, obrońcę Realu Madryt w odpowiedzi na komentarze po finale Ligi Mistrzów.

Ramos został negatywnym bohaterem finału Ligi Mistrzów. Część opinii publicznej obarczała go winą za kontuzję Mohameda Salaha, która wyeliminowała najlepszego zawodnika Liverpoolu w pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów. Egipcjanin po starciu z Ramosem upadł na murawę i uszkodził bark.

Po meczu w mediach społecznościowych kolejne niepochlebne komentarze pod adresem gracza "Królewskich" wywołały powtórki, pokazujące jak Ramos uderza łokciem bramkarza "The Reds" Lorisa Kariusa. Niemiec wpuścił później dwa kuriozalne gole. Lekarze z bostońskiego szpitala po przebadaniu zawodnika ocenili, że miał wstrząśnienie mózgu.

Ramos stanął w ogniu ostrej krytyki. Kibice przygotowali petycję w internecie, pod którą podpisało się 500 tysięcy osób domagających się, by UEFA i FIFA ukarały piłkarza Realu.

- Brakuje tylko, żeby Roberto Firmino powiedział, że się przeziębił, bo spadła na niego kropla mojego potu - 32-letni zawodnik bronił się w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "AS". Ale wywołanemu do tablicy Brazylijczykowi nie spodobało się to porównanie i dał temu wyraz na konferencji prasowej podczas zgrupowania reprezentacji przed mistrzostwami świata.

- Wolałbym tego nie komentować. Wydaje mi się, że mówi tak, bo wygrał, ale po tym, co powiedział, uważam, że jest idiotą, ale okej - stwierdził Firmino.

Błędy Kariusa z finału uruchomiły spekulacje na temat możliwości sprowadzenia przez Liverpool nowego bramkarza. Jednym z głównych kandydatów miałby być Alisson, kolega brazylijskiego pomocnika z reprezentacji.

- Czasami o tym żartujemy i mówię, że "powinien przyjść do Liverpoolu". Jego agent pracuje nad przyszłością, ale nic złego by się nie stało, gdybyśmy mieli go w Liverpoolu - przyznał Roberto Firmino.

