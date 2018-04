Real Madryt uprzywilejowany przed rewanżem? I tak, i nie

Real Madryt wygrał pierwsze półfinałowe spotkanie z Bayernem Monachium 2-1 w Lidze Mistrzów i przed rewanżem na swoim terenie z jednej strony ma zaliczkę, ale z drugiej "Królewscy" w tym sezonie znacznie lepiej spisują się na wyjazdach, a nie na swoim terenie.

"To, co stało się w meczu z Juventusem, to coś więcej niż ostrzeżenie dla madryckiej drużyny" - zauważył dziennik "Marca".

W tym sezonie "Królewscy" częściej wygrywali na obcych stadionach i mniej ponosili na nich porażek. Zinedine Zidane zdaje sobie sprawę z tego faktu i nie jest tak, że nie nastręcza to Francuzowi problemu przed rewanżem z Bayernem.

"W tym sezonie goście wyjeżdżali z Santiago Bernabeu ze zwycięstwem już pięciokrotnie. Do tego trzeba dodać siedem remisów i okazuje się, że na swoim stadionie gospodarze wygrali tylko 14 meczów. Do finału w Kijowie pozostał jeden krok i we wtorek nie można popełnić błędu" - wzywa madrycka gazeta i przypomina, że ostatnia wizyta Bawarczyków zakończyła się odrobieniem strat. Bayern odpadł dopiero po dogrywce.

W Madrycie wygrywały zespoły Betisu, Barcelony, Villarrealu, Leganes i Juventusu. Ostatni raz "Królewscy" wygrali na swoim terenie ponad miesiąc temu, gdy rozbili Gironę 6-3.

"W przyszły wtorek odbędzie się najważniejszy mecz w tym sezonie" - zawyrokowała "Marca".