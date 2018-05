Real Madryt wyeliminował Bayern i awansował do finału Ligi Mistrzów

Real Madryt awansował do finału Ligi Mistrzów! Bayern Monachium potrzebował dwóch goli w rewanżowym meczu półfinałowym i strzelił je, ale tylko zremisował w Madrycie 2-2. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Karim Benzema. Pierwszy mecz w Monachium wygrali "Królewscy" 2-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To im Real zawdzięcza dobry wynik. Lucas Vazquez i Marco Asensio, złoci chłopcy. Wideo Eurosport

Kliknij, aby zobaczyć zapis relacji na żywo z meczu Real - Bayern

Reklama

Tutaj znajdziesz zapis relacji na urządzenia mobilne

Po porażce na Allianz-Arenie 1-2 sytuacja Bawarczyków była nie do pozazdroszczenia, ale od początku odważnie ruszyli do ataku i już w 3. minucie objęli prowadzenie. Franck Ribery dograł na środek do Lewandowskiego, ten na prawe skrzydło, skąd dośrodkował Thomas Mueller, Sergio Ramos zatrzymał piłkę na piątym metrze, ale odbiła się jeszcze od Corentina Tolisso i Joshua Kimmich kopnął ją do siatki.

Real odpowiedział błyskawicznie i po sprytnie rozegranym rzucie wolnym przed szansą stanął Cristiano Ronaldo, jednak spudłował. Oba zespoły grały kapitalnie i takie wpadki, jak Matsa Hummelsa w 10. minucie były niezwykle rzadkie, ale po jego koszmarnym podaniu i niewiele lepszym Svena Ulreicha Real przejął inicjatywę, długo rozgrywał atak pozycyjny i wyrównał. Piłkę na lewym skrzydle dostał Marcelo, idealnie dośrodkował i Karim Benzema wykorzystał miejsce, jakie zostawił mu David Alaba. Po "główce" Francuza bramkarz był bez szans.

Bayern otrząsnął się po utracie gola i wciąż groźnie atakował. Piłkarze z Monachium łatwo przedzierali się w pole karne "Królewskich", ale za rzadko decydowali się na oddanie strzału. Uparcie starali się dograć piłkę na środek, ale tam nikogo nie było. Najlepszych takich okazji nie wykorzystali Mueller i Ribery.

Real bronił korzystnego wyniku, ale od czasu do czasu dynamicznie przechodził do ataku i w 28. minucie wypracował "setkę", jednak nie wykorzystał jej Marcelo. Kilka minut później koszmarne pudło zaliczył James. Bayern przycisnął, Keylor Navas obronił strzał Lewandowskiego, o piłkę powalczył Mueller, a James przestrzelił z pięciu metrów.



Kolejne dwie szanse mieli "Królewscy". Najpierw strzelał Ronaldo i Sven Ulreich z wielkim trudem sparował piłkę na róg, a po wrzutce z rożnego Ramos trafił w boczną siatkę.



Piłkarze Bayernu schodzili do szatni wściekli na sędziego, bo w doliczonym czasie pierwszej połowy nie odgwizdał karnego za zagranie ręką przez Marcelo, który blokował dośrodkowanie.

Gra w pierwszej połowie stała na fantastycznym poziomie, ale druga rozpoczęła się od podwórkowego błędu. Przyciśnięty Tolisso wycofał piłkę do bramkarza, a ten najpierw chciał ją złapać, a potem zmienił zdanie i zamierzał wykopać. W efekcie nie trafił w futbolówkę i Benzema kopnął do pustej siatki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski z dwiema bramkami. Bayer - Bayern 2-6. Wideo © 2018 Associated Press

Bayern musiał zaatakować, przerzucił siły do przodu i mocno ryzykował w defensywie. Zrobiło się sporo wolnego miejsca i akcje przenosiły się spod jednej pod drugą bramkę. Dwóch znakomitych okazji nie wykorzystał Ronaldo.



Ryzykowna taktyka przyniosła efekty w 63. minucie. Z prawej strony dośrodkował Niklas Suele, James oddał strzał i choć piłkę zablokował Varane, to pomocnik Bayernu zdołał ją wcisnąć do bramki pod interweniującym bramkarzem Realu.

Navas był bardzo mocnym punktem "Królewskich", co potwierdził instynktownie broniąc m.in. bardzo groźne strzały Alaby (51. minuta) czy Tolisso (63.).

Bawarczycy nie rezygnowali. Trener Jupp Heynckes wzmocnił atak wpuszczając na boisko drugiego napastnika - Sandro Wagnera. Mistrzowie Niemiec znów wdzierali się w pole karne, ale wciąż brakowało strzałów. Real szczęśliwie, a skutecznie się bronił i 26 maja na Stadionie Olimpijskim w Kijowie po raz trzeci z rzędu zagra w finale Ligi Mistrzów.

W drugim półfinale AS Roma podejmie w środę Liverpool, który wygrał w pierwszym meczu aż 5-2.

Mirosław Ząbkiewicz

Real Madryt - Bayern Monachium 2-2 (1-1)

Pierwszy mecz: 2-1. Awans: Real Madryt.



Bramki: dla Realu - Karim Benzema dwie (11, 46); dla Bayernu - Joshua Kimmich (3), James Rodriguez (63).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).

Real Madryt: Keylor Navas - Lucas Vazquez, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Toni Kroos, Luka Modric, Mateo Kovacic (73. Casemiro), Marco Asensio (88. Nacho) - Karim Benzema (72. Gareth Bale), Cristiano Ronaldo.

Bayern Monachium: Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Mats Hummels, Niklas Suele, David Alaba - Thomas Mueller, Corentin Tolisso (74. Sandro Wagner), James Rodriguez (84. Javi Martinez), Thiago Alcantara, Franck Ribery - Robert Lewandowski.

Liga Mistrzów - zobacz wyniki, strzelców, składy i terminarz