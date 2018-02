Real - PSG 3-1. Ronaldo ostrzega: To jeszcze nie koniec

Real Madryt pokonał 3-1 Paris Saint Germain na Santiago Bernabeu w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale zdobywca dwóch bramek Cristiano Ronaldo ostrzegł drużynę, że to jeszcze nie koniec rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Osadź film Automatyczne odtwarzanie Startuj wyciszony Messi kontra Ronaldo - mecz poza boiskiem. Wideo Eurosport

Real Madryt nie rzucał słów na wiatr. Sergio Ramos mówił przed meczem, że to nie jest tylko 1/8 finału Champions League, bo przede wszystkim to walka o uratowanie sezonu. "Królewscy" do tej pory raczej kibiców w bieżących rozgrywkach rozczarowywali.

Reklama

- Fani bardzo nam pomogli i czuliśmy ich wsparcie. Taką drogą musimy podążać. Gol Marcelo był bardzo ważny (na 3-1). On zagrał bardzo dobry mecz i zasłużył na bramkę. Kiedy trafiamy i wygrywamy to zawsze wyjątkowe uczucie - powiedział Cristiano Ronaldo.

Otrzeźwienie z marazmu nastąpiło w najlepszym momencie. Real wpadł na głodne sukcesów PSG, które latem dokonało potężnych wzmocnień w linii ataku, sprowadziwszy Neymara z FC Barcelona oraz Kyliana Mbappe z AS Monaco. Bicie rekordów w kupowaniu piłkarzy miało doprowadzić do sukcesu właśnie w Lidze Mistrzów. Szczególnie po wyjątkowo przykrym odpadnięciu w poprzedniej edycji, które z całą pewnością przeszło do historii piłki nożnej w ogóle.

Paryż ograł u siebie Barcelonę 4-0 w 1/8 finału, ale w rewanżu na Camp Nou zaprzepaścił niemal pewny awans niezrozumiałą porażką 1-6. Wiele obiecywano więc sobie po rywalizacji z Realem Madryt. Pierwsza jej część nie wypadła dla paryżan najlepiej, choć to oni pierwsi objęli prowadzenie. Później jednak bramki zdobywali już tylko "Królewscy". Pazury w najważniejszej chwili pokazał Cristiano Ronaldo.

- Rywalizacja nie jest jeszcze zakończona. Musimy pojechać do Paryża z nastawienie na strzelanie goli i po zwycięstwo, musimy być spokojni i awansować do kolejnej fazy - mówił Portugalczyk, który zwrócił uwagę, że nawet w trudnym momencie sezonu za jego drużyną przemawiają lata gry na tym szczeblu.

- To jest Liga Mistrzów, a Madryt ma doświadczenie. Mecz trwa 90 minut i w domu zawsze chcemy zagrać dobrze. Mamy dobrą sytuację przed rewanżem, dzięki dwóm golom strzelonym w końcówce. Wiedzieliśmy, że oni będą groźni, biorąc pod uwagę ich zawodników z linii ofensywnej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy ich naciskać, by odbierać piłkę. W drugiej połowie trochę poczekaliśmy i graliśmy lepiej i mieliśmy więcej okazji - ocenił Ronaldo.

Rewanż na Parc des Princes 6 marca.

kip