Real - PSG. David Beckham nie obejrzy meczu

Nie wszystkim fanatykom futbolu pisane jest zobaczenie na żywo hitu 1/8 finału Ligi Mistrzów między Realem Madryt i Paris Saint-Germain. Także tym największym i najbardziej zasłużonym. Wszystko przez to, że spotkanie to odbędzie się w walentynki. Dzień Zakochanych w klasyczny, niezwiązany z futbolem spędzi nawet David Beckham.

Zdjęcie David Beckham z żoną, Victorią /Getty Images

115-krotny reprezentant Anglii związany był z oboma klubami. Do Realu Madryt trafił u szczytów swojej popularności i na lata stał się jedną z twarzy galaktycznej drużyny tworzonej przez Florentino Pereza. Z Paris Saint-Germain łączą go być może jeszcze bardziej nostalgiczne chwile, choć spędził w barwach paryżan tylko pół roku, to właśnie jako piłkarz obecnych wicemistrzów Francji ze łzami w oczach i przy owacji całego Parc des Princes żegnał się z futbolem. Zatem jemu jak mało komu należy się miejsce na trybunach Bernabeu w najciekawiej zapowiadającym się starciu pierwszej fazy pucharowej Champions League.

Na przypadający 14 lutego wieczór jeden z najbardziej rozpoznawalnych niegdyś piłkarzy świata ma jednak inne plany. Wynikają one oczywiście z corocznego święta celebrowanego przez pary na całym świecie. Z żoną Victorią, niegdyś piosenkarką nieistniejącego już zespołu Spice Girls, a obecnie projektantką mody i perfum, "Becks" w imieniny Świętego Walentego wybierze się najpewniej w inne miejsce niż piłkarski stadion.

- Pierwszy mecz tej rywalizacji przypada na Walentynki i nie jestem pewien, czy będę w stanie coś w tym przypadku ugrać. Raczej nie będzie mnie na trybunach. Randka na meczu? Nie, mało prawdopodobne, aby i to się udało - Beckham wyjawił w wywiadzie dla telewizji beIN Sport. - Ale drugi mecz już nie jest w Walentynki. Więc wtedy planuję już na trybuny zawitać - uśmiechał się.



Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że rewanż hitowej pary Ligi Mistrzów odbędzie się 6 marca. Beckhamowi wypada więc jedynie cieszyć się, że Dzień Kobiet wypada w tym roku w czwartek…