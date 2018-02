Real - PSG. Neymar nie może się doczekać

Czarowanie na tle rywali z Ligue 1 nie jest już najwidoczniej wyzwaniem dla Neymara. Ten po pokonaniu 3-0 Lille stwierdził, że obecnie wszystkie jego myśli koncentrują się na zbliżających się meczach Ligi Mistrzów z Realem Madryt, których nie może się po prostu doczekać.

Zdjęcie Neymar podczas meczu z Lille /AFP

Osiemnastego w lidze i 27. we wszystkich rozgrywkach gola w barwach paryżan najdroższy piłkarz świata ustrzelił na Stade Pierre-Mauroy. Oczywiście dokonał tego w nienagannym stylu, tym razem poprzez dopracowany, idealnie przymierzony rzut wolny. Neymar na boiskach francuskich boiskach przypomina trochę jednoosobowy cyrk objazdowy, gdzie nie gra, tam bawi się znakomicie, a do fantastycznych statystyk dorzuca dziesiątki spektakularnych zagrań i sztuczek technicznych.

Lecz tacy zawodnicy są stworzeni nie po to, aby błyszczeć na tle słabszych rywali. Im pisana jest wielka scena. Na tę Neymar wejdzie 14 lutego, gdy prowadzona przez niego paryska ekipa zmierzy się z obrońcami tytułu z Madrytu. Będzie to też pierwszy poważny test Brazylijczyka jako lidera drużyny po odejściu z Barcelony, a że w jego przypadku czym większe jest wyzwanie, tym większa jest zabawa, to też wyczekiwanie tego wyzwania jest większe niż zazwyczaj.

- Gdy myślę o Realu, to jestem bardziej niecierpliwy niż kiedykolwiek. Naprawdę nie mogę się wysiedzieć na myśl o tym meczu. Naprawdę chciałbym, żeby ten dzień już nadszedł - zdradził w rozmowie z francuskimi dziennikarzami po kolejnej ligowej wygranej.

- Ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tej rywalizacji. Wszyscy jesteśmy nią podekscytowani. Zagramy z wielkim klubem, nieprawdopodobnie silnym. Szanujemy rywali z Madrytu i przygotujemy się w najlepszy możliwy sposób, aby ich pokonać - mówił, zapewne trochę dyplomatycznie.

Oczywiście nie można lekceważyć klasy starych mistrzów, niemniej na dziś trudno sobie wyobrazić, aby Real w obecnej formie i przede wszystkim obecnych nastrojach miał być zatrzymać momentami lewitującego nad murawą Neymara i jego kolegów. "Królewscy" w sobotę sensacyjnie zremisowali 2-2 z Levante i punkty w tym sezonie ligowym - złożonym jak dotąd z tylko 21 meczów - stracił już po raz dziesiąty.

Pierwszy akt parysko-madryckiej wojny w Walentynki na Santiago Bernabeu, rewanż 6 marca na Parc des Princes.