Rewelacja Liverpoolu - Trent Alexander-Arnold: Udowodniłem, że się mylili

Miał być najsłabszym punktem drużyny, a zagrał genialny dwumecz z Manchesterem City. Doskonała gra 19-letniego Trenta Alexandra-Arnolda przyczyniła się do awansu Liverpoolu do półfinału Ligi Mistrzów. - Ten dwumecz był dla mnie testem. Nigdy wcześniej nie grałem na tak wysokim poziomie - wyznał angielski prawy obrońca "The Reds".

Zdjęcie Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu w starciu z Gabrielem Jesusem z Manchesteru City /Getty Images

Leroy Sane szalejący na lewym skrzydle miał być głównym napędem ofensywnych akcji Manchesteru City w ćwierćfinałowym dwumeczu z Liverpoolem. Z kolei na prawej stronie obrony "The Reds" w tym sezonie zadomowił się Trent Alexander-Arnold, który dopiero w październiku skończy 20 lat. Wychowanek Liverpoolu miał sobie nie dać rady z reprezentantem Niemiec, tymczasem było odwrotnie.

Arnold zagrał dwa wyśmienite spotkania z "The Citizens", a Liverpool pokonał w dwumeczu zespół Pepa Guardioli aż 5-1. Menedżer "The Reds" Juergen Klopp pokonał Katalończyka już siedem razy, nikt nie ma przeciw niemu lepszego bilansu.

- Myślę, że Manchester City był zaskoczony moją dobrą grą. Nie docenili mnie, mylili się. Mogło się wydawać, że jestem na straconej pozycji, że nie mam odpowiedniej mentalności, by z nimi rywalizować. Udowodniłem, że się mylili - powiedział w rozmowie z ESPN Trent Alexander Arnold.

- Robiłem wszystko, co w mojej mocy, by wygrywać pojedynki, co pomogło drużynie zwyciężyć. Ten dwumecz był dla mnie egzaminem dojrzałości. Musiałem grać na poziomie, na którym prawdopodobnie wcześniej nie grałem. Starcia z Manchesterem City przeniosły mnie poziom wyżej - cieszył się wychowanek Liverpoolu.

- Chciałbym utrzymać obecną formę, by za jakiś czas takie występy były normalnością. Chcę grać w Lidze Mistrzów, walczyć na takim poziomie i z niego nie wypaść. W tym sezonie Ligi Mistrzów jeszcze nikt nas nie przestraszył. Zawsze czekamy na początek meczu, chcemy grać, wygrywać - dodał Arnold.

W grze o finał w Kijowie są już tylko Real Madryt, Bayern Monachium, AS Roma i Liverpool. Losowanie par 1/2 finału Ligi Mistrzów w piątek o 13.00. Transmisja w Eurosporcie 1.

