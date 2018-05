Roma - Liverpool. Strootman i Perotti nie zagrają w rewanżu

Argentyńczyk Diego Perotti i Holender Kevin Strootman nie zagrają w środowym rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów, w którym AS Roma podejmie Liverpool. Po pierwszym spotkaniu w znacznie lepszej sytuacji znajduje się angielski zespół, który w miniony wtorek wygrał na własnym stadionie 5-2.

Zarówno Perotti, jak i Strootman rozegrali przed tygodniem na Anfield Road pełne 90 minut. Argentyńczyk strzelił nawet w 85. minucie gola z rzutu karnego, który ustalił wynik spotkania na 5-2 dla "The Reds".

Po zakończeniu spotkania okazało się jednak, że obaj piłkarze swój występ przypłacili kontuzjami. Perotti doznał urazu kostki lewej nogi, a Strootman uszkodził żebra. Z tego też powodu zabrakło ich w sobotnim meczu 35. kolejki Serie A, w którym "Giallorossi" pokonali Chievo Verona 4-1.

O ile w przypadku Argentyńczyka od początku informowano, że jego przerwa w grze potrwa około dwóch tygodni, to kibice rzymskiej drużyny liczyli na to, że do gry gotowy będzie chociaż Holender. Ostatecznie jednak również Strootmanowi nie udało się wyzdrowieć na tyle, by znaleźć się w 21-osobowej kadrze powołanej na środowe spotkanie przez Eusebio di Francesco.

Znalazł się w niej za to polski bramkarz Łukasz Skorupski, który zapewne pełnić będzie rolę rezerwowego. Pewne miejsce w bramce AS Roma ma bowiem Brazylijczyk Alisson.

Skład AS Roma na środowy meczu przeciwko Liverpoolowi:

Alisson, Romagnoli, Skorupski; Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Peres, Manolas; Nainggolan, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson; Dżeko, Schick, Under, Antonucci, El Shaarawy

Wojciech Malinowski