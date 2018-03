Roma-Szachtar. Chłopiec od podawania piłek wybaczył Ferreyrze

We wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów między AS Roma i Szachtarem Donieck doszło do niecodziennej sytuacji. W 80. minucie żółtą kartką został ukarany napastnik gości Facundo Ferreyra, który odepchnął chłopca od podawania piłek. Poszkodowany przyznał, że nic mu się nie stało i nie jest zły na Argentyńczyka.

Zwłaszcza w drugiej połowie meczu Romy z Szachatrem chłopcy od podawania piłek byli dość powolni. W kilku momentach było ich trudno dostrzec, o czym wspominają zagraniczne media. Jednak zachowanie Ferreyry, zapewne spowodowane niekorzystnym wynikiem (gol Edina Dżeko w 52. minucie) i frustracją było nie na miejscu. Napastnik ekipy z Doniecka podbiegł do jednego z chłopców, wyrwał mu futbolówkę i odepchnął tak mocno, że ten zrobił fikołka przez bandę reklamową.

Po meczu Ferreyra przeprosił – najpierw zawodników Romy, a później w mediach społecznościowych. Ponadto życzył ”Giallorossim” powodzenia w dalszej przygodzie z Ligą Mistrzów. Ponieważ piłkarz został ukarany przez sędziego żółtą kartką prawdopodobnie nie spotkają go dalsze sankcje. Tymczasem na Instagramie odezwał się najsłynniejszy chłopiec w Rzymie.

- Dziękuję wszystkim, którzy się martwili. Na szczęście nic mi nie jest. To był tylko niekontrolowany gniew ze strony piłkarza. On również jest człowiekiem – napisał na swoim Instagramie.

Ostatecznie Roma wygrała 1-0 i awansowała do kolejnej fazy Champions League. Pierwszy mecz rozgrywany w Charkowie zakończył się zwycięstwem Szachatra 2-1.



