Roy Keane: Paul Pogba to duży problem Manchesteru United

Mimo że trener Manchesteru United Jose Mourinho powiedział, że porażka z Sevillą nie może być rozpamiętywana dłużej niż dobę, to wciąż nie milkną echa słabego występu „Czerwonych Diabłów” w rewanżowym meczu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. - Paul Pogba jest obecnie wielkim problemem tego klubu - powiedział Roy Keane, były legendarny piłkarz MU.

Parę lat temu Sir Alex Ferguson oddał Paula Pogbę do Juventusu bez większego żalu i za małe pieniądze. Francuz wrócił na Old Trafford przed początkiem poprzedniego sezonu za - rekordowe wtedy - 105 milionów euro. Ta cena wciąż ciąży na środkowym pomocniku MU.

We wtorek Manchester United przegrał przed własną publicznością 1-2 z Sevillą i pożegnał się z Ligą Mistrzów na etapie 1/8 finału. Pogba rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się w 60. minucie. Oddał jeden groźny strzał, a w doliczonym czasie gry „popisał” się fatalnym podaniem. Filmik z nonszalanckim i kiepskim zagraniem Pogby podbija internet.

- Spodziewasz się, że jeśli ktoś w trudnym momencie wchodzi z ławki rezerwowych, to po to, by pomóc drużynie. Pogba nie zrobił absolutnie nic. Reagował jak chłopiec ze szkoły. Jeśli jesteś częścią zespołu, to starasz się naprawić błąd kolegi. Pogba to bardzo duży problem tej drużyny. We wtorek nikt sobie nie pomagał. To nie jest United, które reprezentuje styl gry Wyspiarzy, czyli walka do momentu aż zgasną światła - powiedział Roy Keane na antenie ITV Sport.

- Oni boją się presji. Nie cieszą się nią. Gdy ja grałem w Manchesterze United, to czułem te oczekiwania, historię i presję. Czułem się wtedy świetnie. Ci zawodnicy po prostu nie wykonują swojej pracy - dodał były wybitny piłkarz Manchesteru United.

