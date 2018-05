Sporo zamieszania po finale Ligi Mistrzów Real – Liverpool (3-1) wywołał Cristiano Ronaldo, który zasugerował, że po sezonie może opuścić klub. Na jego słowa szybko zareagował Sergio Ramos. – Dla Cristiano nie ma lepszego miejsca niż Real – powiedział kapitan „Królewskich”.

Ronaldo w finale nie błysnął, nie zaliczył gola ani asysty, ale po meczu było o nim głośno. Wszystko za sprawą wywiadu, którego udzielił na gorąco po spotkaniu. – Występy w Realu to zaszczyt. W najbliższych dniach poinformuję, co dalej. Na razie cieszmy się z tytułu. To jest nasz wieczór. Mamy pełne prawo do świętowania – stwierdził gwiazdor wywołując lawinę spekulacji. Media są niemal pewne, że Portugalczyk za kilka dni ogłosi odejście z klubu, z którym zdobył już wszystko.

W jego sprawie wypowiedział się Sergio Ramos. – Oby został z nami wiele lat. Dla Cristiano nie ma lepszego miejsca niż Real. Cieszymy się, że mamy takiego zawodnika w zespole. Jest niezastąpiony, bez względu na to czy strzela gole czy nie – przyznał kapitan „Królewskich”.

Real wygrał w Kijowie z Liverpoolem 3-1 i zdobył już trzynasty Puchar Europy, a trzeci z rzędu i czwarty w ciągu ostatnich pięciu lat. - Mam tyle samo mistrzostw, co wygranych w Champions League. To jakieś szaleństwo – dodał szczęśliwy Ramos.



Zdjęcie Piłkarze Realu świętują triumf w Lidze Mistrzów / Reuters