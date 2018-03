Trener AS Roma: Nie cofniemy się przed Barceloną

Szkoleniowiec AS Roma Eusebio Di Francesco oświadczył, że jego zespół nie zamierza przyjąć defensywnej taktyki w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie. Rywalizacja w tym dwumeczu rozpocznie się w środę 4 kwietnia w stolicy Katalonii.

Zdjęcie Eusebio Di Francesco /Getty Images

Włoscy dziennikarze zapytali się szkoleniowca "Giallorossich", czy ten zamierza skopiować taktykę zastosowaną w 2010 roku przez Jose Mourinho, którego Inter Mediolan zagrał wtedy na Camp Nou ustawiony niezwykle defensywnie. Taktyka przyjęta przez Portugalczyka okazała się skuteczna, gdyż jego ówczesny zespół obronił dwubramkową zaliczkę z wygranego 3-1 pierwszego spotkania i awansował do finału rozgrywek, w których następnie pokonał 2-0 Bayern Monachium.

Reklama

Eusebio Di Francesco nie zamierza jednak iść śladami obecnego menedżera Manchesteru United.

- Nie sądzę, żebym zdecydował się na takie podejście taktyczne. Moim zdaniem nie powinniśmy rezygnować z własnej tożsamości, nie chcę zatem cofać się do defensywy. Moim pomysłem na grę jest owszem czekanie na to, co zrobi Barcelona, ale jak najczęściej chcę być na połowie rywali - powiedział trener rzymian.

- Musimy przystąpić do meczu z wielkim szacunkiem dla przeciwnika, ale jednocześnie nie możemy się go obawiać. Tą ostatnią cechę musimy zostawić jak najdalej od siebie - dodał Di Francesco.

Ćwierćfinałowy dwumecz pomiędzy Barceloną i Romą odbędzie się 4 i 10 kwietnia. Awans do najlepszej ósemki obecnej edycji Ligi Mistrzów rzymianie wywalczyli pokonując ukraiński Szachtar Donieck.

Wojciech Malinowski

Liga Mistrzów: wyniki, strzelcy, terminarz