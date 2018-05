UEFA uznała, że Sergio Ramos nie dostanie żadnej kary za starcia z Salahem i Kariusem

Sergio Ramos nie otrzyma kary za starcie z Mohamedem Salahem i uderzenie Lorisa Kariusa. Do UEFA nie dotarły żadne skargi na kapitana Realu Madryt. Przedstawiciele UEFA, na środowym posiedzeniu w Nyonie, ustalili, że oba zdarzenia były dziełem przypadku.

Już dawno poznaliśmy wszystkich bohaterów i antybohaterów sobotniego finału Ligi Mistrzów w Kijowie, ale uwaga kibiców wciąż skupia się wyłącznie na bramkarzu Liverpoolu Lorisie Kariusie oraz stoperze Realu Madryt - Sergio Ramosie.

Kapitan Realu Madryt to człowiek, który doprowadził do złości kibiców Liverpoolu i łez Mohameda Salaha, napastnika The Reds. Egipcjanin musiał opuścić boisku po bezpośrednim starciu z Ramosem. Hiszpan, zdaniem wielu ekspertów, powinien zostać ukarany za to zagranie. Do UEFA nie trafiły jednak żadne protesty w związku z tym wydarzeniem.

- Salah nie mówił mi żadnych złych rzeczy o Sergiu Ramosie. Nie sądzę, by był na niego specjalnie zły. Po jego upadku od razu wiedzieliśmy, że dzieje się coś złego. W tym sezonie często się przewracał. W różny sposób. Ale nigdy nie widzieliśmy takiego grymasu na jego twarzy. Byłem zdewastowany, jak go widziałem. Próbowałem go pocieszyć. Teraz ma jednak czas, by z tego wyjść - potwierdził Ruben Pons, fizjoterapeuta Liverpoolu.

Hiszpan był tematem rozmów przedstawicieli UEFA na wtorkowym posiedzeniu w Nyonie , ale nawet nie przez starcie z Salahem, a uderzenie Lorisa Kariusa, do którego dopuścił się na początku drugiej połowy. Ustalono, że sędzia Milorad Mażić widział całe zajście. Serbski arbiter zinterpretował to zdarzenie jako przypadkowe, bowiem Ramos wpadł na Kariusa wskutek wcześniejszego popchnięcia przez Virgila van Dijka.

Brak jakichkolwiek uwag oznacza, że każdy piłkarz Realu będzie mógł zagrać w meczu z Superpuchar Europy w Tallinnie. Przeciwnikiem Realu będzie Atletico Madryt.

