UEFA znosi zakaz sprzedaży alkoholu na stadionie

UEFA znosi absolutny zakaz sprzedaży alkoholu na stadionach i w ich okolicy podczas meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów i innych europejskich pucharów od sezonu 2018/19 - taką decyzję podjął komitet wykonawczy tej organizacji podczas posiedzenia w Kijowie.

Zdjęcie Trofeum Ligi Mistrzów /AFP

To, czy fani napiją się piwa bądź innego alkoholu na obiekcie lub w okolicy stadionu, będzie zależeć od przepisów prawa krajowego i lokalnego. Oznacza to na przykład, że fani w Anglii będą mogli konsumować napoje z procentami wyłącznie poza stadionem.

"Kibice piłki nożnej czuli się dyskryminowani w stosunku do fanów innych dyscyplin, na przykład rugby. To nie sport, któremu kibicujesz wpływa na lepsze czy gorsze zachowanie. Poza tym zakaz nie dotyczył stref VIP na stadionach piłkarskich, co stwarzało wrażenie podziału kibiców na dwie kategorie" - powiedział Ronan Evain, szef francuskiego oddziału organizacji Football Supporters Europe (Stowarzyszenie Europejskich Kibiców Piłki Nożnej).