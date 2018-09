Valencia - Juventus 0-2. Trener Allegri: VAR pomógłby sędziemu

Trener Juventusu Massimiliano Allegri nie chciał się szczególnie rozwodzić nad czerwoną kartką dla Cristiana Ronalda w spotkaniu z Valencią w Lidze Mistrzów. Powiedział, że asystent wideo sprawdziłby się w takiej sytuacji idealnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Juventusu Allegri o czerwonej kartce dla Ronalda. Wideo © 2018 Associated Press

Ronaldo musiał zejść do szatni w 29. minucie po starciu z Jeisonem Murillo. Piłkarz Juventusu trochę "pogłaskał" rywala po włosach, a arbiter Felix Brych, po konsultacji z asystentem bramkowym, wyjął czerwoną kartkę. Portugalczyk poczuł się mocno dotknięty niesprawiedliwą, jego zdaniem, oceną arbitra.

Reklama

Trener Juventusu Massimiliano Allegri nie był zwolennikiem wprowadzenia powtórek wideo do rozstrzygania spornych sytuacji w piłce nożnej, ale nawet on najwyraźniej zmienił zdanie.

- Mogę tylko powiedzieć, że w tej sytuacji VAR pomógłby sędziemu w podjęciu decyzji. Szkoda, bo stracimy ważnego piłkarza przynajmniej na jeden mecz - ocenił. Allegri chwalił też swój zespół, że ten szybko potrafił się pozbierać i mimo gry w osłabieniu zdołał wygrać w Walencji 2-0 po dwóch golach z rzutów karnych Miralema Pjanicia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kovacz i Vitoria po meczu Benfica - Bayern 0-2 w LM. Wideo © 2018 Associated Press

- Graliśmy bardzo dobrze do momentu usunięcia Ronaldo, ale nawet pomimo tego ciosu strzeliliśmy dwa zasłużone gole. Nie było łatwo tutaj grać, bo Valencia u siebie atakuje, a kibice wspierają ją od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że moi zawodnicy spisali się bardzo dobrze, bo grali dobrą piłkę wtedy, kiedy było to najbardziej potrzebne. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną - podkreślił Allegri.

kip

Zdjęcie Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo / Getty Images