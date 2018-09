Valencia - Juventus 0-2 w Lidze Mistrzów. Cristiano Ronaldo wyrzucony z boiska

Źle zaczął się udział w Champions League, w nowym klubie dla Cristiana Ronaldo. CR7 w 29. min został wyrzucony z boiska.

Cristiano Ronaldo w starciu z obrońcą Valencii Murillem, który w polu karnym gospodarzy upadł na murawę. CR7 skubnął lekko rywala w głowę, jakby sądził, że Murillo symuluje upadek!

Sędzia Felix Brych zdarzenia nie widział, gdyż uwagę miał skoncentrowaną na tym, co dzieje się z piłką przy linii bocznej. Jeden z asystentów podpowiedział mu jednak, co się stało. Jakiż był szok i niedowierzanie, gdy Niemiec wyjął czerowną, a nie żółtą kartkę.

Ronaldo nie mógł w to uwierzyć! Schodząc z boiska, rozpłakał się jak dziecko. Przed zejściem do tunelu zatrzymał się, oparł rękoma. Wyglądał na załamanego. Pocieszał go dyrektor Juventusu Pavel Nedved.



- Moim zdaniem sędzia popełnił błąd. Powinien utemperować zawodników, dając im żółte kartki - ocenił doświadczony trener Andrzej Strejlau, na antenie Polsat Premium 3.



Valencia - Juventus 0-2

