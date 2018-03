Eurotunel i niekończąca się saga z Neymarem. Wideo

Sprawdziliśmy, co trafiło na czołówki europejskich oraz brazylijskich gazet. W Hiszpanii królował Leo Messi, który niemal w pojedynkę odprawił Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów i dwukrotnie ośmieszył bramkarza "The Blues" Thibaut Courtois. Europa i Brazylia wciąż żyją możliwym transferem Neymara do Realu Madryt. Czy ta saga skończy się przed mistrzostwami świata?