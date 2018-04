Zidane skomentował piękną bramkę Ronaldo. Wideo

- To jedna z najpiękniejszych bramek w historii futbolu, choć nie tak ładna jak moja w finale Ligi Mistrzów w Glasgow - śmiał się trener Realu Madryt Zinedine Zidane po wygranej 3-0 na wyjeździe z Juventusem i kapitalnym golu Ronaldo z przewrotki. - Gol, którego strzelił Ronaldo, przejdzie do historii. Nawet fani Juventusu bili mu brawo. To mówi wszystko - stwierdził Dani Carvajal. Szkoleniowiec Juve Massimiliano Allegri nie ukrywał, że jest rozczarowany wynikiem. - Aż do czerwonej kartki Paulo Dybaly zespół grał bardzo dobrze - mówił trener "Starej Damy".