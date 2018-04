Mohamed Salah. Ojciec sukcesu Liverpoolu jest jeden. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Niewiarygodne wręcz statystyki w obecnym sezonie ma Mohamed Salah. Egipcjanin nie zwalnia tempa również w Lidze Mistrzów. Gwiazdor "The Reds" nie miał litości dla byłych kolegów z AS Roma. Strzelił dwa gole i dorzucił dwie asysty w pierwszym meczu półfinału Champions League i wykonał milowy krok do kijowskiego finału LM.