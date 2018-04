Heynckess po 1-2 z Realem. Wideo

Trener Bayernu Jupp Heynckes po porażce z Realem 1-2: Na koniec muszę powiedzieć, że mieliśmy tak wiele szans na zdobycie gola, ale niestety nie wykorzystaliśmy ich. Rzadko się zdarza, by na tym poziomie stworzyć tyle szans. Również rzadko się zdarza, by klub taki jak Real Madryt dopuścił do tak wielu szans pod własną bramką. Nie byliśmy skuteczni pod bramką tak jak do tego przyzwyczailiśmy. Ci którzy mnie znają, i myślę, że moi zawodnicy myślą podobnie, wiedzą, że spróbujemy jeszcze raz. W Madrycie wszystko się może zdarzyć, łącznie z poprawą rezultatu z pierwszego meczu. Jesteśmy w stanie nie tylko kreować sytuacje, ale też strzelać gole. To jest wręcz nasz obowiązek, więc powinniście poczekać. To jest półfinał, który składa się z dwóch meczów, dopiero po drugim jest wynik końcowy. Oczywiście Real ma wielką przewagę po wygranej u nas, ale sądzę, że przegraliśmy niezasłużenie i powinniśmy wygrać ten mecz. To powoduje, że jestem lekkim optymistą przed rewanżem.