Zidane po meczu Bayern - Real 1-2 w półfinale LM. Wideo

- Myślę, że możemy być zadowoleni z wyniku. Mieliśmy kłopoty, zwłaszcza na początku meczu, żeby prowadzić grę, narzucić nasz styl. Ale drugą połowę zagraliśmy lepiej. Możemy być zadowoleni z tego, co pokazaliśmy. Nie graliśmy bardzo dobrze bez piłki, ale z piłką robiliśmy to lepiej. Nie jest łatwo przyjechać tutaj i atakować. Jesteśmy tego świadomi i wiemy, że możemy grać lepiej – mówił trener Realu Madryt Zinedine Zidane po wygranej 2-1 z Bayernem w Monachium w półfinale Ligi Mistrzów.

- Musimy walczyć w drugim meczu. To nie koniec. Dwumecz z Juventusem pokazał, że w futbolu wszystko jest możliwe. Nie można mówić, że wszystko jest rozstrzygnięte po pierwszym meczu w fazie pucharowej. Wiemy, że będziemy musieli swoje wycierpieć w drugim spotkaniu. Musimy przeciwstawić się Bayernowi Monachium u siebie w inny sposób, niż miało to miejsce z Juventusem. Jeśli nie, możemy być niezadowoleni z wyniku rewanżu – podkreślił Zidane.