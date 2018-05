Real - Bayern 2-2. Heynckes po meczu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po wygranej 2-1 w Monachium Real Madryt zremisował u siebie 2-2 z Bayernem i awansował do finału Ligi Mistrzów. - Jeśli popatrzymy na oba mecze, oczywiście byliśmy lepszą drużyną. Jednak nie zdołaliśmy dotrzeć do finału. Jestem bardzo, bardzo rozczarowany wynikiem. Oba zespoły rozegrały piękny mecz. To był pokaz futbolu, mecz na światowym poziomie. Dominowaliśmy, a Real powinien podziękować Keylorowi Navasowi za jego spektakularny występ - mówił trener Bayernu Jupp Heynckes.

Szkoleniowiec był pytany m.in. o zmianę w końcówce Jamesa Rodrigueza na Javiego Martineza. - Im bliżej końca meczu, był coraz bardziej zmęczony i wolniejszy. Dodatkowo potrzebowałem wysokiego piłkarza. Ale James rozegrał bardzo dobry mecz - podkreślił Heynckes.