Real - Bayern 2-2. Zidane po meczu. Wideo

- To był szalony mecz, a jednocześnie piękny. Wspaniałe przedstawienie dla kibiców. Chcę pogratulować naszym rywalom, bo zagrali wspaniały mecz. Na początku mieliśmy kłopoty, straciliśmy gola. Nie mogliśmy znaleźć właściwej drogi. Druga połowa była lepsza. Przycisnęliśmy rywala i strzeliliśmy drugiego gola. Graliśmy dużo lepiej - mówił trener Realu Madryt Zinedine Zidane po remisie 2-2 z Bayernem Monachium i awansie do finału Ligi Mistrzów.

- W piłce musisz cierpieć, żeby awansować, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Wszyscy wiemy, jak wymagający jest poziom. Nie można się dostać do finału bez bólu. To nawet lepiej smakuje - powiedział Zidane.