Jerzy Dudek dał popis przed finałem Ligi Mistrzów. Wideo

Jerzy Dudek wrócił do bramki i znakomicie spisał się z wraz z kolegami w turnieju dawnych mistrzów przed dzisiejszym finałem Ligi Mistrzów w Kijowie! Polak był najbardziej eksploatowanym zawodnikiem imprezy, występował w barwach Realu i Liverpoolu, ale - choć przyznawał, że w sobotę bardziej ucieszy go triumf "The Reds" - miano najlepszej drużyny wywalczył z "Królewskimi" (wspólnie z Roberto Carlosem, Sukerem, Makelele, Mijatoviciem, Karembeu, Salgado, Arbeloą i Cambiasso). Aby pogodzić swoje dwa byłe kluby, Dudek stanął do pamiątkowego zdjęcia zwycięzców turnieju... w koszulce Liverpoolu. Zobaczcie jego interwencje. Szczególnię tę po akcji Steve'a McManamana i Patrika Bergera.