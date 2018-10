Trener Realu Julen Lopetegui po porażce z CSKA w Lidze Mistrzów. Wideo

Nie pozostaje nam nic innego, jak dalej pracować i liczyć na to, że okazje, które sobie stworzymy, będziemy wykorzystywać. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki temu drużyna wróci do gry i będzie odnosić kolejne zwycięstwa. Przechodzimy teraz trudny okres. Widać to szczególnie w takich sytuacjach jak dzisiaj (we wtorek), gdy stworzyliśmy sobie wiele okazji, a jednak przegraliśmy. Musimy to przyjąć, ale już od następnego dnia myślimy o kolejnym spotkaniu, z Alaves. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to w meczu z Romą w poprzedniej kolejce pokazaliśmy, że możemy zagrać znakomicie – powiedział trener Realu Julen Lopetegui po nieoczekiwanej porażce z CSKA Moskwa (0-1).