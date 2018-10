Trener Bayernu Niko Kovacz po remisie z Ajaksem. Wideo

Popełniliśmy zbyt wiele błędów i mieliśmy zdecydowanie za dużo niecelnych podań. Za szybko graliśmy też do przodu. A jak popełniasz błędy, to zaczynasz grać niepewnie. Natomiast nasi przeciwnicy złapali wiatr w żagle. Mniej więcej od 15. minuty spisywali się naprawdę dobrze, jeśli chodzi o najbardziej podstawowe elementy gry – wybieganie, sprint, walkę na całym boisku. I tak było prawie do samego końca. Dlatego musimy pogodzić się tylko z jednym punktem – powiedział po słabym meczu Bayernu trener Niko Kovacz. Monachijczycy tylko zremisowali z Ajaksem Amsterdam 1-1.